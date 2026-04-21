Джанашия: «Локомотив» всегда хорошо играет с сильными командами, можем обыграть «Зенит»

Бывший футболист «Локомотива» Заза Джанашия высказался о предстоящем матче 26-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между железнодорожниками и «Зенитом». Игра пройдёт завтра, 22 апреля, на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 19:45 мск.

«Локомотив» всегда хорошо играет с сильными командами. Думаю, с «Зенитом» будет хорошая игра. Можем даже выиграть. «Локомотив» лучше собран с сильными командами. Будет интересная игра», — сказал Джанашия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

По состоянию на сегодняшний день лидирует в чемпионате России «Зенит», опережающий идущий следом «Краснодар» на одно очко.