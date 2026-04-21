Джанашия: очень плохо, если из «Локо» уйдёт Воробьёв — в нападении будут большие проблемы

Бывший футболист «Локомотива» Заза Джанашия прокомментировал слухи о возможном уходе нападающего железнодорожников Дмитрия Воробьёва и полузащитника Артёма Карпукаса. Ранее сообщалось, что Воробьёв отказался от нового предложения «Локомотива» по продлению контракта.

«Сейчас ни в коем случае нельзя никого отпускать. Надо наоборот покупать. Очень плохо, если уйдут Воробьёв и Карпукас. «Локомотив» просто так никого не отпускает. У нас есть хорошая молодёжь. Без Воробьёва сейчас будет тяжело. Сейчас он из лидеров нападения, поэтому очень плохо, если он уйдёт. Карпукаса можно заменить — есть молодые ребята. На его позиции может сыграть и защитник, а в нападении будут большие проблемы», — сказал Джанашия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.