Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Главная Футбол Новости

Джанашия: очень плохо, если из «Локо» уйдёт Воробьёв — в нападении будут большие проблемы

Комментарии

Бывший футболист «Локомотива» Заза Джанашия прокомментировал слухи о возможном уходе нападающего железнодорожников Дмитрия Воробьёва и полузащитника Артёма Карпукаса. Ранее сообщалось, что Воробьёв отказался от нового предложения «Локомотива» по продлению контракта.

«Сейчас ни в коем случае нельзя никого отпускать. Надо наоборот покупать. Очень плохо, если уйдут Воробьёв и Карпукас. «Локомотив» просто так никого не отпускает. У нас есть хорошая молодёжь. Без Воробьёва сейчас будет тяжело. Сейчас он из лидеров нападения, поэтому очень плохо, если он уйдёт. Карпукаса можно заменить — есть молодые ребята. На его позиции может сыграть и защитник, а в нападении будут большие проблемы», — сказал Джанашия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android