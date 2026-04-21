Тони Кроос оценил шансы «Баварии» и «ПСЖ» в полуфинале Лиги чемпионов

Бывший полузащитник мадридского «Реала» и сборной Германии Тони Кроос поделился мнением о предстоящем полуфинальном противостоянии между мюнхенской «Баварией» и «ПСЖ» в Лиге чемпионов УЕФА. Первый матч 1/2 финала турнира состоится 28 апреля на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. В 1/4 финала Лиги чемпионов «Бавария» прошла мадридский «Реал» по сумме двух встреч, а «ПСЖ» обыграл «Ливерпуль».

«Я думаю, что «Баварии» придётся сыграть в обороне чуть лучше, чем они действовали с «Реалом». «ПСЖ» может действовать более эффективно, чем мадридцы. В обеих встречах «Бавария» играла в обороне с большим риском, который «Реал» мог бы использовать ещё больше во втором матче. Если они внесут несколько корректировок, у «Баварии» будут хорошие шансы. Для меня это матч с равными шансами на успех. «ПСЖ» — действующий чемпион. Исходя из текущей формы, я считаю, что «Бавария» и «ПСЖ» — две лучшие команды», — приводит слова Крооса Sky Sport Germany.