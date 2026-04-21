Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Нант. Прямая трансляция
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тони Кроос оценил шансы «Баварии» и «ПСЖ» в полуфинале Лиги чемпионов

Комментарии

Бывший полузащитник мадридского «Реала» и сборной Германии Тони Кроос поделился мнением о предстоящем полуфинальном противостоянии между мюнхенской «Баварией» и «ПСЖ» в Лиге чемпионов УЕФА. Первый матч 1/2 финала турнира состоится 28 апреля на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. В 1/4 финала Лиги чемпионов «Бавария» прошла мадридский «Реал» по сумме двух встреч, а «ПСЖ» обыграл «Ливерпуль».

Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
28 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Бавария
Мюнхен, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я думаю, что «Баварии» придётся сыграть в обороне чуть лучше, чем они действовали с «Реалом». «ПСЖ» может действовать более эффективно, чем мадридцы. В обеих встречах «Бавария» играла в обороне с большим риском, который «Реал» мог бы использовать ещё больше во втором матче. Если они внесут несколько корректировок, у «Баварии» будут хорошие шансы. Для меня это матч с равными шансами на успех. «ПСЖ» — действующий чемпион. Исходя из текущей формы, я считаю, что «Бавария» и «ПСЖ» — две лучшие команды», — приводит слова Крооса Sky Sport Germany.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android