«А не офигел ли ты?» Алан Дзагоев вспомнил конфликт с экс-тренером ЦСКА Зико

Бывший полузащитник московского ПФК ЦСКА Алан Дзагоев рассказал о конфликте с экс-тренером армейцев Зико.

«Я играю, забиваю, отдаю – всё хорошо. Перед матчем с «Москвой» Зико объявляет: «Завтра играешь за дубль». Для меня это не проблема – молодых частенько спускали за практикой. Я через переводчика уточнил: «После игры – обратно на базу?» Зико отвечает: «Нет». Я не понял, подошёл чуть позже ещё раз: «Что происходит? Я наказан?» Говорит: «Это моё решение». А потом: «А не офигел ли ты в 18 лет такие вопросы задавать?!» Тут и я закипел, ответил жёстко. А за дубль я сыграю, не вопрос.

Самое интересное, что после «Москвы» в чемпионате наступила пауза – 7-10 дней. Ушли Жирков с Вагнером. Зико подошёл: «Всё нормально, будешь играть». Даже изменил схему, чтобы меня с Карвальо совместить. Мы нормально сыгрались – только самого Зико вскоре убрали. Он к тому времени уже со всеми зарубился, включая руководство», — сказал Дзагоев в интервью корреспондентам «Чемпионата» Александру Ершову и Олегу Лысенко.