Пари Сен-Жермен — Нант. Прямая трансляция
«Твоё фото рядом с Гинером повесили». Дзагоев рассказал о самом большом штрафе в ЦСКА

Комментарии

Бывший полузащитник московского ПФК ЦСКА Алан Дзагоев рассказал, за что получил самый большой штраф во время игровой карьеры в армейском клубе. Футболист «послал» тогдашнего наставника ЦСКА Леонида Слуцкого.

– Со слов Набабкина, самый большой штраф в ЦСКА при нём был как раз у вас. Кого вы там послали?
– Кого-кого… Слуцкого (смеётся)! Викторыч, привет вам. Тогда говорили, что все штрафы идут на академию. Жора с Мамаевым даже шутку придумали: «Дзага, на «Октябре» твоё фото повесили рядом с Евгением Леннорычем – как главного спонсора школы, — сказал Дзагоев в интервью корреспондентам «Чемпионата» Александру Ершову и Олегу Лысенко.

