«Арсенал» намерен усилить оборону за счёт игрока «Реала» — Конур

Лондонский «Арсенал» проявляет интерес к защитнику мадридского «Реала» Альваро Каррерасу. Клуб уже связался с представителями игрока. Главный тренер «канониров» Микель Артета пообещал Каррерасу ключевую роль в проекте «Арсенала» на ближайшие годы, сообщает инсайдер Экрем Конур в соцсети Х.

Контракт 23-летнего испанца с «Реалом» действует до 2031 года. «Арсенал» не единственный клуб, который проявляет интерес к Каррерасу; за ним также следят «Манчестер Юнайтед», «Ювентус» и «Наполи». Ведущие европейские клубы рассматривают его как долгосрочный актив, который способен решить вопросы с позицией левого защитника на многие годы вперёд.

В текущем сезоне Каррерас провёл 37 матчей за мадридский клуб, забив два гола и сделав две результативные передачи. По оценке Transfermarkt, стоимость игрока составляет € 60 млн.

