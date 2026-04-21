Пари Сен-Жермен — Нант. Прямая трансляция
Хорватская делегация обсудила с Хосепом Гвардиолой состояние Ковачича и Гвардиола

Хорватская делегация обсудила с Хосепом Гвардиолой состояние Ковачича и Гвардиола
Делегация Хорватской футбольной федерации (HNS) во главе с главным тренером сборной Хорватии Златко Даличем посетила главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу и обсудила текущую форму и процесс восстановления хорватских международников: полузащитника Матео Ковачича и защитника Йошко Гвардиола.

В визите в Манчестер наряду с Даличем приняли участие технический директор Стипе Плетикоса, а также члены тренерского штаба Ведран Чорлука и Лука Миланович.

«Было приятно слышать, как Гвардиола с большим уважением говорит о хорватском футболе и достижениях национальной команды. Особенно радостно услышать его похвалу в адрес Матео и Йошко не только как футболистов, но и как личностей. Мы рады, что они играют столь важную роль в одном из сильнейших клубов мира. Конечно, мы надеемся увидеть их в решающих ролях на чемпионате мира 2026 года, и они смогут это сделать, если будут полностью здоровы», — приводит слова Далича официальный аккаунт федерации в соцсети Х.

Делегация вручила Гвардиоле персонализированную футболку сборной Хорватии с его номером 4, а также индивидуальный шахматный набор.

