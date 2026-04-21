Главная Футбол Новости

«Это будет мой последний шаг в карьере». Флик — о своём будущем в «Барселоне»

Комментарии

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал своё будущее в клубе.

«Это будет мой последний шаг в карьере. Да, я бы хотел продлить контракт, но сейчас не время говорить об этом. Сейчас неподходящий момент. Все знают, что я очень доволен здесь, но мне нужно обсудить это с семьёй. Время для разговора ещё придёт, сейчас не самый подходящий момент», — приводит слова Флика Mundo Deportivo.

Ранее стало известно, что клуб намерен продлить контракт с тренером ещё на один год. Действующее соглашение рассчитано до 2027 года и включает возможность продления на сезон при достижении определённых спортивных целей. Ханс-Дитер Флик возглавил «Барселону» 29 мая 2024 года.

