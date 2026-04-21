Пари Сен-Жермен — Нант. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Алан Дзагоев: Евро-2016 я рассматривал как трамплин в Европу

Бывший полузащитник московского ПФК ЦСКА Алан Дзагоев рассказал, что рассматривал Евро-2016 в качестве трамплина для переезда в Европу.

«Лето 2016 года — очень тяжёлое время. В том сезоне я только одну игру пропустил из-за четырёх карточек. И тут Евро, в сборной мой клубный тренер – Слуцкий. Я играю в тот футбол, который хочу. Центр поля – это основа всего, тогда играли мы с Денисовым. Швецию обыграли в отборе, в Краснодаре в товарищеском матче – португальцев. Да, без Криштиану, но мы их возили! С французами весной тоже достойно смотрелись. Думаю, в оптимальном составе мы и на Евро выступили бы хорошо. А тут центр просто вылетел: я сломался, Денисов…

К этому чемпионату Европы я очень готовился. Ещё после Евро-2012 хотел попробовать силы за рубежом, но там, возможно, высокий ценник отпугивал покупателей. Евро-2016 я рассматривал как трамплин, чтобы уехать», — сказал Дзагоев в интервью корреспондентам «Чемпионата» Александру Ершову и Олегу Лысенко.

