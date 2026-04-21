Сергей Гуренко рассказал, за счёт чего «Локомотив» может обыграть «Зенит»

Бывший полузащитник «Локомотива» Сергей Гуренко высказался о предстоящем матче 26-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между железнодорожниками и «Зенитом». Игра пройдёт завтра, 22 апреля, на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 19:45 мск.

«Локомотив» может обыграть «Зенит», если надёжно сыграет в обороне. По атаке это одна из сильнейших команд. Количество забитых мячей и результаты это показывают. Шансы у «Локомотива» точно будут, но надо сыграть компактно и организованно в обороне. Команда быстрая, есть хорошие исполнители», — сказал Гуренко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.