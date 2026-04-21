Петров: Талалаев расстроен, что «Балтика» пропустила в концовке матча с «Краснодаром»

Полузащитник «Балтики» Максим Петров высказался об отсутствии главного тренера Андрея Талалаева на матчах команды.

— У вас уже четвёртый матч без тренера. Насколько его не хватает?

— Конечно, он вносит какие-то коррективы. Мы выполняли его требования, помнили уроки с предыдущих игр, но всё равно опять что-то не доработали.

— Как ты думаешь, Андрей Викторович доволен матчем с «Краснодаром»?

— Мы всё равно скоро это узнаем и услышим от него. Если бы Андрей Викторович был здесь, думаю, он бы поблагодарил всё равно за игру. Конечно, как и мы все, он расстроен, что мы пропустили в концовке игры, — сказал Петров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Спартаком Петросяном.

Андрей Талалаев был дисквалифицирован на четыре игры внутреннего первенства. Специалист был удалён после массовой потасовки по ходу встречи 21-го тура Мир РПЛ с ЦСКА, которая завершилась победой калининградцев со счётом 1:0.

Матч 25-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Балтикой» состоялся 19 апреля и завершился вничью — 2:2.