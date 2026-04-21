Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Пари Сен-Жермен — Нант. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
Орлов рассказал, что ему понравилось в матче «Зенита» с махачкалинским «Динамо»

Орлов рассказал, что ему понравилось в матче «Зенита» с махачкалинским «Динамо»
Известный комментатор и журналист Геннадий Орлов высказался по итогам матча 25-го тура Мир РПЛ между «Зенитом» и «Динамо» Махачкала. Игра завершилась гостевой победой петербуржцев со счётом 1:0.

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
19 апреля 2026, воскресенье. 14:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
0 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Глушков – 78'    

«Особенно мне понравилось, что воспитанник академии «Зенита» вышел на футбольное поле, заменил Вендела и решил судьбу матча. Конечно, он не один [выиграл]. Но ещё лучше вышел защитник Вега, который показал, в какой он прекрасной физической форме. Как он побежал! И история с Семаком, как он угадал с заменой… Убрал двух игроков сборной Бразилии и Вендела. Казалось: «Ужас, как же заканчивать матч?» А выяснилось… Ему надо было придать свежести и скорости. И вот эти ребята — это же счастье, это надежда. Кондаков — это надежда для тех, кто сейчас в академии. И Семак, хоть его и критикуют, довёл Кондакова до состава. Это как свежий воздух, свежий ветерок. Это вселяет уверенность, что мы станем чемпионами», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

Соболев запорол пенальти! Но «Зенит» спасли 18-летний юноша и матч-менеджмент Семака
