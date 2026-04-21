Алан Дзагоев: звонит агент: «Тебя хочет «Монако». И вдруг — «кресты»

Бывший полузащитник московского ПФК ЦСКА Алан Дзагоев рассказал о сорвавшемся переходе во французский «Монако» из-за травмы.

«После «крестов» в 2019-м понял, что мечта о Европе не осуществится. За полгода до конца контракта с ЦСКА позвонили агенты: «Монако» тебя хочет». Я ответил: «Делайте предложение — я готов». Согласен был идти на меньшие деньги – просто за мечтой. Набрал хорошую форму: на сборах ни одной тренировки и спарринга не пропустил. Уверен, что выдал бы отличный сезон. И вдруг – «кресты», на ровном месте», — сказал Дзагоев в интервью корреспондентам «Чемпионата» Александру Ершову и Олегу Лысенко.