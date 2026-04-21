Пари Сен-Жермен — Нант. Прямая трансляция
Дзагоев: тяжёлым будет день, когда Акинфеев решит закончить с футболом

Дзагоев: тяжёлым будет день, когда Акинфеев решит закончить с футболом
Бывший полузащитник московского ПФК ЦСКА Алан Дзагоев высказался о футбольном долголетии голкипера армейцев Игоря Акинфеева.

«Будь Игорь полевым, думаю, до такого возраста не доиграл бы. У него же два «креста» на одном колене. Дай бог ему ещё играть и играть. Мы долго будем вспоминать Акинфеева – он уже вписал своё имя в историю. Тяжёлым будет день, когда он решит закончить», — сказал Дзагоев в интервью корреспондентам «Чемпионата» Александру Ершову и Олегу Лысенко.

В нынешнем сезоне Акинфеев сыграл за клуб 21 встречу во всех турнирах, в которых пропустил 22 мяча. Всего за ЦСКА голкипер провёл 835 матчей.

