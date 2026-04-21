Александр Канищев: «Краснодар» сделал всё, чтобы «Зениту» было полегче стать чемпионом

Бывший футболист Александр Канищев оценил нынешний расклад сил в чемпионской гонке Мир Российской Премьер-Лиги.

«Честно говоря, вряд ли «Зенит» имеет право отпустить первую строчку. «Краснодар» сделал всё, чтобы «Зениту» было полегче. Не думаю, что «Зенит» отпустит. Они должны быть крайне практичны. «Зениту» тяжело даются победы. В частности, за игру в Махачкале можно поставить крайне негативную оценку. Чудом уползли. Забрали три очка только с учётом того, что «Динамо» Махачкала, мягко говоря, никакая команда. Однако «Зенит» не показывает ничего, на что способен», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.