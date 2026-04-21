Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Пари Сен-Жермен — Нант. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
Вратарь «Манчестер Сити» Траффорд может продолжить карьеру в Италии — Daily Mail

Голкипер «Манчестер Сити» Джеймс Траффорд может перейти в туринский «Ювентус». Об этом сообщает Daily Mail.

Ожидается, что летом футболист покинет «горожан», поскольку ему нужна игровая практика, но конкуренция с Джанлуиджи Доннаруммой не позволяет ему выходить на поле так часто, как он бы того хотел. Отмечается, что «бьянконери» готовы отдать за футболиста около € 20 млн. На вратаря также претендуют «Ньюкасл Юнайтед» и «Астон Вилла».

В 14 матчах нынешнего клубного сезона Джеймс Траффорд пропустил 10 мячей и семь раз отыграл всухую. Контракт футболиста с небесно-голубыми рассчитан до лета 2030 года.

