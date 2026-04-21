Пикущак: надеюсь, «Краснодар» покажет чемпионский футбол со «Спартаком»

Экс-нападающий «Краснодара» Игорь Пикущак высказался о предстоящем матче «быков» с московским «Спартаком» в рамках 26-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Игра пройдёт 23 апреля на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:45 мск.

«Спартак» может создать проблемы «Краснодару». Красно-белые на подъёме, а у «быков» была обидная осечка с «Балтикой». Но надо отдать должное сопернику, который агрессивно играл. Матч получился эмоциональным. Будем надеяться, что соберутся и покажут чемпионский футбол», — сказал Пикущак в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.