Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Нант. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дроздов: «Локомотив» навяжет борьбу «Зениту» и покажет хороший футбол

Комментарии

Бывший футболист сборной России Юрий Дроздов поделился своим видением предстоящего матча 26-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между футбольными клубами «Локомотив» и «Зенит». Игра пройдёт завтра, 22 апреля, на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Начало встречи — в 19:45 мск.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
22 апреля 2026, среда. 19:45 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Локомотив» может победить «Зенит» только за счёт коллективной игры. Будет домашняя поддержка. «Зенит» — лидер нашего чемпионата. Матч с таким соперником всегда интересный. «Локомотив» навяжет борьбу и покажет хороший футбол. Пожелаю команде успеха и удачи», — сказал Дроздов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android