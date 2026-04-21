Пари Сен-Жермен — Нант. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
«Рома» по-прежнему интересуется Фраттези — Моретто

«Рома» хочет усилить состав полузащитником «Интера» Давиде Фраттези. Об этом сообщает журналист Маттео Моретто в соцсетях.

По данным источника, римляне всерьёз рассматривают возможность подписания игрока «нерадзурри» и ближайшим летом намерены предпринять конкретные шаги в этом направлении. Миланцы готовы отпустить футболиста, если получат за него достойное предложение.

В 30 матчах нынешнего клубного сезона Давиде Фраттези отдал три результативные передачи. Срок действия трудового договора футболиста с «Интером» рассчитан до лета 2028 года. По данным сайта Transfermarkt, текущая рыночная стоимость игрока составляет € 22 млн.

Материалы по теме
Спортивный директор «Интера» высказался о возможном переходе Бастони в «Барселону»
