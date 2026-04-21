Пари Сен-Жермен — Нант. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

«МЮ» хочет объявить о продлении контракта с Майну до конца текущего сезона — Лакхерст

«Манчестер Юнайтед» хочет подписать новое соглашение с полузащитником Кобби Майну и объявить об этом до конца нынешнего сезона. Об этом сообщает журналист Сэмюэль Лакхерст.

Ожидается, что по новому контракту зарплата футболиста увеличится до £150 тыс. в неделю.

Всего в нынешнем сезоне у Кобби Майну 25 матчей за клуб во всех турнирах, в которых он отдал три голевые передачи. Срок действия трудового договора футболиста с «красными дьяволами» рассчитан до лета 2027 года. По данным сайта Transfermarkt, текущая рыночная стоимость хавбека составляет € 50 млн. На данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает третье место в турнирной таблице АПЛ.

