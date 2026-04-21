Алан Дзагоев оценил тренерскую карьеру Леонида Слуцкого

Бывший полузащитник московского ПФК ЦСКА Алан Дзагоев оценил карьеру бывшего тренера армейцев Леонида Слуцкого. Сейчас российский специалист работает в китайском клубе «Шанхай Шэньхуа».

«В ЦСКА у него были результаты, в Самаре – тоже. С «Москвой» четвёртым становился, в Китае два года подряд второй. Игроков много раскрыл. В целом карьеру можно оценить положительно», — сказал Дзагоев в интервью корреспондентам «Чемпионата» Александру Ершову и Олегу Лысенко.

Напомним, одно время Слуцкий совмещал работу в ПФК ЦСКА и сборной России. Во главе армейской команды специалист становился чемпионом Российской Премьер-Лиги.