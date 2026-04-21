Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Нант. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сочи — Крылья Советов: стартовые составы команд на матч 26-го тура РПЛ 2025/2026, 21 апреля 2026

Комментарии

Сегодня, 21 апреля, состоится матч 26-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся «Сочи» и самарские «Крылья Советов». Игра пройдёт на стадионе «Фишт» в Сочи. В качестве главного арбитра выступит Владимир Москалёв. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
21 апреля 2026, вторник. 17:30 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
2 : 1
Крылья Советов
Самара
0:1 Олейников – 16'     1:1 Алвес – 48'     2:1 Алвес – 90+9'    
Удаления: нет / Бабкин – 82', Гальдамес – 90+7'

Стартовые составы команд.

«Сочи»: Дёгтев, Солдатенков, Литвинов, Макарчук, Марсело, Кравцов, Мухин, Магаль, Ежов, Игнатов, Ильин.

«Крылья Советов»: Песьяков, Печенин, Ороз, Рассказов, Костанца, Евгеньев, Бабкин, Витюгов, Рахманович, Олейников, Ахметов.

После 25 туров чемпионата России сочинская команда набрала 15 очков и занимает последнее, 16-е место, в турнирной таблице. Клуб из Самары заработал 23 очка и располагается на 12-й строчке.

В минувшем туре команда Игоря Осинькина одержала победу над «Ростовом» — 1:0, а подопечные Сергея Булатова сыграли вничью с ЦСКА — 1:1.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android