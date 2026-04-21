Пари Сен-Жермен — Нант. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Экс-тренер «Сочи» Роберт Морено рассказал о финансовых трудностях в начале карьеры

Бывший тренер сборной Испании и российского клуба «Сочи» Роберт Морено поделился откровенной историей, как ему пришлось выживать в непростые времена без работы. Специалист рассказал, что в определённый момент его финансовое положение оказалось на грани краха. Роберт Морено работал с Луисом Энрике, ныне тренером «ПСЖ», в «Сельте» в период с 2013 по 2014 год. В это время Морено был помощником главного тренера при Луисе Энрике.

Ранее, после работы аналитиком в «Барселоне B» (с 2010 года), Морено стал ассистентом Луиса Энрике и сотрудничал с ним в «Роме», «Барселоне» и сборной Испании. В сезоне-2017/2018 Морено ассистировал Хуану Карлосу Унсуэ в «Сельте», прежде чем присоединиться к Луису Энрике в национальной сборной Испании.

«Мы вернулись из «Ромы», и Луис Энрике сказал, что хочет остановиться, отдохнуть. В течение года встречались, чтобы поговорить о футболе, но никаких привлекательных предложений не поступало. Мои первые достойные заработки появились только в «Роме». Я привык экономить, так как вырос в скромной семье. Но шло время, нужно было платить ипотеку, а деньги заканчивались.

В мае у меня оставалось денег только до сентября, чтобы платить по ипотеке. И вот Луис собрал нас и сообщил: «Ребята, у меня только одно предложение. Мне позвонили из «Сельты», но, похоже, мы не договоримся, это не получится, думаю, что перестану тренировать. Давайте поужинаем и обсудим это». В тот момент я подумал: «Забудь о себе и поддержи его, он передаёт тебе важное решение». Что я мог сказать? Только то, что мы здесь, чтобы помочь тебе, это твоё решение.

И во время ужина ему позвонили, сделка состоялась. Когда он вернулся, сказал: «Мы подписали контракт с «Сельтой». Так перешли от трёх месяцев выживания к подписанию контракта с «Сельтой», — приводит слова Морено Mundo Deportivo.

