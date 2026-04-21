Пари Сен-Жермен — Нант. Прямая трансляция
Юрий Дроздов: «Балтика» по праву занимает строчку вверху таблицы

Юрий Дроздов: «Балтика» по праву занимает строчку вверху таблицы
Бывший футболист сборной России Юрий Дроздов поделился своим видением текущей ситуации в чемпионате, особо выделив выступление калининградской «Балтики».

«Вся борьба за чемпионство впереди. Любая ошибка может повлиять на распределение мест. У «Зенита» команда из хороших футболистов. Тренерский штаб понимает, что любая осечка скажется. «Зенит» не будет оступаться.

Поражение «Краснодара» не удивило. Все знают, что «Балтика» — грозный соперник. Все лидеры серьёзно настраиваются на матч с ними. «Балтика» показывает хороший футбол и по праву занимает верхнюю строчку таблицы», — сказал Дроздов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

После 25 туров Мир РПЛ «Зенит» возглавляет турнирную таблицу с 55 очками. На второй строчке находится «Краснодар», у которого на одно очко меньше. Замыкает тройку лидеров «Локомотив» (48). «Балтика» располагается на четвёртой строчке таблицы с 45 очками.

Материалы по теме
Петров: Талалаев расстроен, что «Балтика» пропустила в концовке матча с «Краснодаром»
