Илья Геркус: «Локомотиву» на бумаге будет непросто с «Зенитом»

Комментарии

Бывший президент московского «Локомотива» Илья Геркус поделился ожиданиями от матча 26-го тура Мир РПЛ, в котором красно-зелёные встретятся с «Зенитом».

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
22 апреля 2026, среда. 19:45 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
«Локомотив» сейчас играет хуже, чем осенью. Одну причину нельзя назвать, их скорее несколько. Батраков играет чуть хуже, не так ярко. Он молодец, забил классный гол «Оренбургу», но стал забивать не так часто, как осенью. Это не отменяет его гениальности. Кроме того, у лидеров спад. Воробьёв и Карпукас не дают того качества. Это те ребята, чьи агенты борются за контракты. Не знаю, что влияет, но того, что у них хуже идёт игра, невозможно не заметить. Также у «Локо» коротковатая скамейка.

Тем не менее команда на третьем месте и имеет шанс его удержать. «Балтика» с «Краснодаром» потеряла очки, ЦСКА почему-то решил не бороться за бронзовые медали. Остался только «Спартак». «Локомотиву» на бумаге будет непросто с «Зенитом». Возможно, на поле будет попроще, потому что они умеют играть в контратаку. Но последние матчи с середняками давались «Локомотиву» очень тяжело», — приводит слова Геркуса Metaratings.

