Анатолий Мещеряков: «Локомотив» должен был раньше договариваться с Карпукасом и Воробьёвым

Бывший председатель совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал ситуацию вокруг продления контрактов с игроками команды Артёмом Карпукасом и Дмитрием Воробьёвым. Ранее сообщалось, что Воробьёв отказался от нового предложения «Локомотива» по продлению контракта.

«Любой переговорный процесс всегда идёт очень сложно. Но «Локомотив» должен был провести переговоры с Карпукасом и Воробьёвым существенно ранее — не сейчас, чтобы все истории не накладывались друг на друга в один момент. Но это спорт и обычная история. Никогда не видел, чтобы видения футболиста и руководства совпадали с первого раза, [получается —] со второго, а то и с третьего. У всех разные финансовые интересы, договориться в такой ситуации — мастерство переговоров», — сказал Мещеряков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.