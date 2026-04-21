Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Нант. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Анатолий Мещеряков: «Локомотив» должен был раньше договариваться с Карпукасом и Воробьёвым

Комментарии

Бывший председатель совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал ситуацию вокруг продления контрактов с игроками команды Артёмом Карпукасом и Дмитрием Воробьёвым. Ранее сообщалось, что Воробьёв отказался от нового предложения «Локомотива» по продлению контракта.

«Любой переговорный процесс всегда идёт очень сложно. Но «Локомотив» должен был провести переговоры с Карпукасом и Воробьёвым существенно ранее — не сейчас, чтобы все истории не накладывались друг на друга в один момент. Но это спорт и обычная история. Никогда не видел, чтобы видения футболиста и руководства совпадали с первого раза, [получается —] со второго, а то и с третьего. У всех разные финансовые интересы, договориться в такой ситуации — мастерство переговоров», — сказал Мещеряков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android