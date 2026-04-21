Билялетдинов: «Зенит» не так эффективен в игре, чтобы говорить о борьбе за чемпионство

Бывший полузащитник «Локомотива», «Спартака» и сборной России Динияр Билялетдинов высказался о предстоящем матче 25-го тура Мир РПЛ между железнодорожниками и «Зенитом» в контексте чемпионской гонки.

«Ещё играть пять туров, ничего не ясно. Если матч с «Зенитом» выиграет «Локомотив», между командами будет разница в четыре очка. Всё возможно. «Зенит» сейчас не так эффективен в своей игре, чтобы говорить, что они борются за чемпионство.

Эта игра может многое поменять, в том числе и для «Локомотива». Не будем списывать со счетов, что у «Краснодара» есть определённые проблемы. Ещё всё впереди. Но, конечно, нужна победа «Локомотива», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.