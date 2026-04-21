Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Пари Сен-Жермен — Нант. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Алан Дзагоев ответил, в чём заключается уникальность Вагнера Лава

Алан Дзагоев ответил, в чём заключается уникальность Вагнера Лава
Бывший футболист ПФК ЦСКА Алан Дзагоев ответил, в чём заключается уникальность экс-нападающего армейцев Вагнера Лава.

– Вагнер — самый крутой из легионеров. И вообще, когда меня спрашивают, кто твой напарник номер один в атаке, отвечаю – это 100% Вагнер. Ничего не поменялось. Топовый игрок. Его уникальность в том, что при «низкой посадке» он мог развернуться с мячом и сразу на скорости принять решение – за долю секунды. Мог вместе с собой игрока развернуть и уже убегать один в один.

– С Вагнером связана куча смешных историй. Какая вспоминается вам?
— Наверное, сборы в Китае. Я давал интервью, он проходит мимо и говорит: «Красавчик!» Это видео до сих пор везде есть, — сказал Дзагоев в интервью корреспондентам «Чемпионата» Александру Ершову и Олегу Лысенко.

