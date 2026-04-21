Алан Дзагоев ответил, в чём заключается уникальность Вагнера Лава

Бывший футболист ПФК ЦСКА Алан Дзагоев ответил, в чём заключается уникальность экс-нападающего армейцев Вагнера Лава.

– Вагнер — самый крутой из легионеров. И вообще, когда меня спрашивают, кто твой напарник номер один в атаке, отвечаю – это 100% Вагнер. Ничего не поменялось. Топовый игрок. Его уникальность в том, что при «низкой посадке» он мог развернуться с мячом и сразу на скорости принять решение – за долю секунды. Мог вместе с собой игрока развернуть и уже убегать один в один.

– С Вагнером связана куча смешных историй. Какая вспоминается вам?

— Наверное, сборы в Китае. Я давал интервью, он проходит мимо и говорит: «Красавчик!» Это видео до сих пор везде есть, — сказал Дзагоев в интервью корреспондентам «Чемпионата» Александру Ершову и Олегу Лысенко.