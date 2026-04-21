Экс-глава «Локомотива» Мещеряков ответил, готов ли Батраков к трансферу в Европу

Бывший председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков высказался о готовности полузащитника железнодорожников Алексея Батракова к переходу в европейский клуб.

«Готов ли Батраков к переезду в Европу, покажет только практика. Думаю, что с его головой как в игровом плане, так и в житейском, всё должно получиться. А в остальном — мяч везде круглый. Очень много очень талантливых футболистов, которые после переезда в одной команде терялись, а в другой снова раскрывались. Алексей, безусловно, относится к очень талантливым игрокам. Очень надеюсь и считаю, что наши таланты должны показывать себя везде», — сказал Мещеряков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.