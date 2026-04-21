Орлов: Козлов — тихоход. Приглашать его в быстроногую команду ЦСКА — просто убийство

Известный комментатор и журналист Геннадий Орлов высказался о кадровых проблемах московского ПФК ЦСКА. В весенней части сезона армейцы опустились на шестое место в Мир РПЛ.

«Козлов — тихоход. И приглашать его в эту быстроногую команду ЦСКА было просто убийством. Я об этом сразу говорил. Баринов, который был капитаном «Локомотива», пришёл в ЦСКА — и растворился. Более того, он тормозит игру. А теперь у ЦСКА есть ещё один нюанс — потеряли Глебова. И, видимо, Генич что-то знал. Говорят, он накаркал. Но, видимо, знал, что выходит недолеченный, с микротравмами Глебов», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».