Фернандо Йерро хотел бы увидеть Мохамеда Салаха в «Реале»

Бывший игрок мадридского «Реала» и сборной Испании Фернандо Йерро заявил, что нападающий Мохамед Салах, который ближайшим летом покинет «Ливерпуль», мог бы оказаться полезным для «сливочных».

«Почему бы и нет? Конечно, мне бы это понравилось. Мохамед Салах — выдающийся игрок во всех смыслах этого слова. Никто не может отрицать его огромное влияние на «Ливерпуль» и его достижения. Я бы очень хотел видеть Салаха в «Реале», в футболе возможно всё.

Салах — это тот футболист, которого хотел бы заполучить любой клуб в мире, потому что он исключителен и оказывает непосредственное влияние на игру. Это не просто отличный игрок, а настоящий футбольный феномен, который меняет ход игры, где бы ни находился.

Представить его в Ла Лиге, будь то в составе «Реала» или «Барселоны», было бы огромным подспорьем для этого соревнования благодаря его мастерству, опыту и умению адаптироваться к обстоятельствам. Короче говоря, Салах — игрок высочайшего уровня во всех смыслах, любой клуб в мире гордился бы тем, что он у него есть. Почему бы однажды не увидеть его в «Реале»? Всё возможно», — приводит слова Йерро TEAMtalk.

