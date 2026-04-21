Орлов объяснил провал Челестини в ЦСКА этой весной

Известный комментатор и журналист Геннадий Орлов высказался о провальной работе главного тренера ЦСКА Фабио Челестини в весенней части сезона. Клуб опустился на шестое место в турнирной таблице Мир РПЛ.

«У Челестини ещё другая история. Он попросил, чтобы ЦСКА взял в штаб его жену. Она теперь в роли аналитика выступает… У нас когда-то правило было в Советском Союзе: если муж и жена работали в одной организации — на это всегда смотрели неважно. Но вот в ЦСКА это есть. Это тоже вбивает конфликтные ситуации внутри клуба. Сейчас Челестини растерялся. Он же и с Мойзесом рассорился. Ну и он не знал про паузу в два с половиной месяца. Хорошо подвёл команду к первым играм сезона, а сейчас они сели, устали. Челестини не знает наш российский вариант, когда два с половиной месяца зимой надо готовить команду», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».