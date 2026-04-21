Пари Сен-Жермен — Нант. Прямая трансляция
Дзагоев: уровень РПЛ просел — раньше до восьми команд билось за чемпионство

Бывший футболист ПФК ЦСКА Алан Дзагоев считает, что уровень Мир Российской Премьер-Лиги снизился. По его словам, ранее за чемпионство сражались до восьми команд.

«Нижнюю восьмёрку РПЛ смотреть тяжело. В футбол пытаются играть пять-шесть команд. Сколько раз подряд «Зенит» был чемпионом? Шесть. Плюс «Краснодар» в прошлом году выиграл. Раньше до восьми команд билось за чемпионство: «Спартак», «Локомотив», «Анжи». Конкуренция сумасшедшая была. Сейчас просел уровень. Хотя интересные игроки появляются – те же Кисляк, Данилов», — сказал Дзагоев в интервью корреспондентам «Чемпионата» Александру Ершову и Олегу Лысенко.

