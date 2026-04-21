Билялетдинов: Воробьёв делает результат в «Локомотиве» — надеюсь, его сохранят в команде

Бывший полузащитник «Локомотива», «Спартака» и сборной России Динияр Билялетдинов поделился своим мнением о текущей ситуации в «Локомотиве» и роли нападающего Дмитрия Воробьёва в команде. Ранее сообщалось, что Воробьёв отказался от нового предложения «Локомотива» по продлению контракта.

«Надо понимать, что футболисты играют определяющую роль на поле. Но околофутбольные вещи имеют своё значение. Какие-то недоговорённости, естественно, влияют на результат. Воробьёв делает свою работу хорошо и профессионально, он даёт результат в «Локомотиве». Если о чём-то не договорятся, это околофутбольная тема. Уверен, Воробьёв будет выкладываться по полной до конца сезона.

Договорятся или не договорятся, заслужит ли он наше внимание в составе «Локомотива», или мы будем наблюдать его в другой команде — это уже вопрос. Надеюсь, Воробьёва сохранят в клубе. Он определяющий футболист для «Локомотива» и делает результат», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.