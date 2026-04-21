Дзагоев: Кисляк в перспективе — в одном ряду с Головиным. Матвей уже готов к Европе

Дзагоев: Кисляк в перспективе — в одном ряду с Головиным. Матвей уже готов к Европе
Бывший футболист ПФК ЦСКА Алан Дзагоев высказался о перспективах нынешнего полузащитника армейцев Матвея Кисляка.

– Кисляка в перспективе можно будет поставить на один уровень с Головиным – по качеству игры, зрелости. Мне импонирует, как он мыслит.

Раньше почти каждый сезон появлялись новые имена: Кокорин, Смолов, Глушаков, потом Щенников. До этого – Акинфеев, Аршавин, Быстров. Сейчас была пауза, но хорошо, что снова появляются – Кислый, Данилов, Батраков. На них смотришь – глаз радуется. С одной стороны, хочется, чтобы Матвей как можно дольше радовал болельщиков ЦСКА. С другой, есть желание, чтобы кто-то из наших перешёл в хорошую европейскую команду, как Головин. Это уровень, показатель мастерства.

– Когда он дозреет для такого трансфера?
– Как по мне, он уже сейчас готов там играть. Дело в предложении, которое устроит и ЦСКА, и самого Матвея. Наверное, в условный Чемпионшип и сам Кисляк не захочет. На предложения «Реала» или «Барселоны» тяжело рассчитывать, но это должна быть команда, которая борется за высокие места, — сказал Дзагоев в интервью корреспондентам «Чемпионата» Александру Ершову и Олегу Лысенко.

