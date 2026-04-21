Пари Сен-Жермен — Нант. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
«Барселона» рассматривает двух футболистов на замену Рашфорду — AS

«Барселона» рассматривает двух футболистов на замену Рашфорду — AS
В «Барселоне» не уверены, что им удастся подписать крайнего нападающего Маркуса Рашфорда, арендованного у «Манчестер Юнайтед». В связи с этим спортивный директор сине-гранатовых Деку изучает другие варианты. Об этом сообщает AS.

По информации источника, каталонский клуб внимательно следит за вингером «Бетиса» Абде Эззалзули. Также «Барселона» проявляет интерес к крайнему нападающему «Бенфики» Андреасу Шельдерупу.

Подчёркивается, что Деку не рассчитывает на нападающего Ансу Фати, арендованного «Монако». Вероятно, монегаски выкупят испанского футболиста. Деку намерен оценить финансовую ситуацию клуба для принятия окончательного решения.

