Дзагоев: Головин спрашивал перед ЧМ-2018: «Монако» или «Челси»? Ну и насоветовал

Бывший полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев рассказал, как воспитанник армейцев Александр Головин советовался с ним перед переходом в «Монако». Хавбек сборной России выступает за клуб Лиги 1 с лета 2018 года.

«Помню, перед ЧМ-2018 Саша спрашивал совета: «Челси» или «Монако»?» Я ответил: «Смотри сам. Но в «Челси» будет тяжелее – конкуренция гораздо выше. Они в любой момент могут продать Виллиана, а на его место подписать Роббена. А «Монако» – это приятный город, высокий уровень чемпионата, Лига чемпионов». Ну и насоветовал (смеётся). В итоге он лидер «Монако». У Жиркова в «Челси» всё вроде хорошо складывалось, но в итоге вернулся в чемпионат России», — сказал Дзагоев в интервью корреспондентам «Чемпионата» Александру Ершову и Олегу Лысенко.