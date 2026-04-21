Скидки
Реклама
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Нант. Прямая трансляция
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дзагоев: Головин спрашивал перед ЧМ-2018: «Монако» или «Челси»? Ну и насоветовал

,
Комментарии

Бывший полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев рассказал, как воспитанник армейцев Александр Головин советовался с ним перед переходом в «Монако». Хавбек сборной России выступает за клуб Лиги 1 с лета 2018 года.

«Помню, перед ЧМ-2018 Саша спрашивал совета: «Челси» или «Монако»?» Я ответил: «Смотри сам. Но в «Челси» будет тяжелее – конкуренция гораздо выше. Они в любой момент могут продать Виллиана, а на его место подписать Роббена. А «Монако» – это приятный город, высокий уровень чемпионата, Лига чемпионов». Ну и насоветовал (смеётся). В итоге он лидер «Монако». У Жиркова в «Челси» всё вроде хорошо складывалось, но в итоге вернулся в чемпионат России», — сказал Дзагоев в интервью корреспондентам «Чемпионата» Александру Ершову и Олегу Лысенко.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android