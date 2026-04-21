КДК РФС дисквалифицировал защитника «Акрона» Бокоева на два матча

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение дисквалифицировать защитника «Акрона» Марата Бокоева на два матча за фол в игре 25-го тура Мир РПЛ с «Рубином» (1:1). Об этом информирует пресс-служба РПЛ в телеграм-канале.

Бокоев получил прямую красную карточку на 66-й минуте встречи с «Рубином» за фол на защитнике соперника Илье Рожкове.

В ближайших двух матчах РПЛ тольяттинская команда встретится с махачкалинским «Динамо» (23 апреля) и «Балтикой» (27 апреля).

В нынешнем сезоне Бокоев принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.

