КДК РФС дисквалифицировал защитника «Акрона» Бокоева на два матча

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение дисквалифицировать защитника «Акрона» Марата Бокоева на два матча за фол в игре 25-го тура Мир РПЛ с «Рубином» (1:1). Об этом информирует пресс-служба РПЛ в телеграм-канале.

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
18 апреля 2026, суббота. 17:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
1 : 1
Акрон
Тольятти
1:0 Лобов – 48'     1:1 Дзюба – 62'    
Удаления: нет / Бокоев – 66'

Бокоев получил прямую красную карточку на 66-й минуте встречи с «Рубином» за фол на защитнике соперника Илье Рожкове.

В ближайших двух матчах РПЛ тольяттинская команда встретится с махачкалинским «Динамо» (23 апреля) и «Балтикой» (27 апреля).

В нынешнем сезоне Бокоев принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.

