«Нужно уметь вырывать очки». Алан Дзагоев высказался о проблемах ЦСКА весной

Бывший полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев поделился мнением о трудностях армейцев в весенней части сезона Мир Российской Премьер-Лиги.

«Мне сложно оценивать – я внутри команды не нахожусь, не вижу тренировочный процесс. В товарищеских матчах выглядели неплохо. Сейчас видно, что команда не играет в тот футбол, который был до перерыва. Это однозначно. С чем связано – сказать сложно.

Вроде всё есть. Ваня Обляков уже не молодой, Мойзес. И молодые-перспективные есть: Кисляк, Глебов, Данилов. А стабильности нет. Временами очень хорошо играют, а порой вообще ничего не получается. В такие моменты нужно уметь вырывать очки. Когда в конце дожимаешь соперника, это и есть чемпионский ход», — сказал Дзагоев в интервью корреспондентам «Чемпионата» Александру Ершову и Олегу Лысенко.