Пари Сен-Жермен — Нант. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
Экс-глава «Локомотива» Мещеряков: команда может бороться за любое место в тройке РПЛ

Экс-глава «Локомотива» Мещеряков: команда может бороться за любое место в тройке РПЛ
Бывший председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков высказался о перспективах команды в борьбе за высокие места в Мир Российской Премьер-Лиге.

«Мне бы хотелось видеть больше уверенности в собственных силах у «Локомотива». С ней, с этой уверенностью приходит многое остальное, в том числе и на футбольном поле. Бояться не надо. Надо думать: «Это наше место, мы всех победим». Выходить и рвать всех. У «Локо» есть все возможности для этого, силы, мастерство и желание показать себя. Просто надо за каждый мяч биться, как за последний, тем более настала решающая часть сезона. Команда сейчас может бороться за любое место в тройке, а нормальный спортсмен всегда выходит с претензией на победу и чемпионство», — сказал Мещеряков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

После 25 туров чемпионата России «Локомотив» набрал 48 очков и занимает третье место в турнирной таблице.

Материалы по теме
Бубнов оценил дальнейшие перспективы Галактионова в качестве тренера «Локомотива»
