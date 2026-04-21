Пари Сен-Жермен — Нант. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Дзагоев: лет 10 понадобится, чтобы российский футбол вернулся на те же позиции в Европе

Бывший полузащитник московского ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев высказался о сроках возвращения российского футбола на прежний уровень после снятия бана.

– Сильно откатились мы за годы бана?
– Думаю, лет 10 понадобится, чтобы вернуться на те позиции, на которых были.

– Не слишком оптимистично.
– Зато правда. Вы думали, что мы за год-два наверх поднимемся? Тяжело будет, — сказал Дзагоев в интервью корреспондентам «Чемпионата» Александру Ершову и Олегу Лысенко.

Сборная России отстранена от всех соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. Российские клубы также не принимают участия в международных турнирах.

