Дзагоев: лет 10 понадобится, чтобы российский футбол вернулся на те же позиции в Европе

Бывший полузащитник московского ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев высказался о сроках возвращения российского футбола на прежний уровень после снятия бана.

– Сильно откатились мы за годы бана?

– Думаю, лет 10 понадобится, чтобы вернуться на те позиции, на которых были.

– Не слишком оптимистично.

– Зато правда. Вы думали, что мы за год-два наверх поднимемся? Тяжело будет, — сказал Дзагоев в интервью корреспондентам «Чемпионата» Александру Ершову и Олегу Лысенко.

Сборная России отстранена от всех соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. Российские клубы также не принимают участия в международных турнирах.