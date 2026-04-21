Алан Дзагоев рассказал о своём бизнесе после завершения карьеры футболиста

Алан Дзагоев рассказал о своём бизнесе после завершения карьеры футболиста
Бывший полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев рассказал о своих источниках дохода после завершения футбольной карьеры.

– Сейчас есть ставка селекционера, но параллельно нужно думать о других источниках дохода. Чем я и занимаюсь параллельно с работой в ЦСКА.

– Что за бизнес?
– ГАБ – готовый арендный бизнес. Находим ликвидные помещения, заводим туда федеральных арендаторов и продаём уже готовым «пакетом». Сначала этим занялся Жора [Щенников] с другом, позже мы с Витей Васиным к ним присоединились. Сейчас работаем вместе. Когда видишь, что бизнес приносит хороший доход – а он приносит – логично продолжать. Где-то помещения продаются дороже, где-то – дешевле, но прибыль всегда есть. Мне это интересно. Если бы я знал об этом раньше, зашёл бы ещё лет 10 назад. Да, я и так деньги сохранил, но мог бы сильно приумножить, если бы покупал по два объекта в год, — сказал Дзагоев в беседе корреспондентам «Чемпионата» Александру Ершову и Олегу Лысенко.

