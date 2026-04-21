Во Франции оценили вероятность выхода Шевалье в старте в ближайшей игре Лиги 1 — RMC Sport

Голкипер «ПСЖ» Люка Шевалье имеет хорошие шансы заменить в основном составе своей команды российского вратаря Матвея Сафонова и сыграть в перенесённом матче 26-го тура французской Лиги 1 с «Нантом», сообщает RMC Sport.

Такое решение может быть принято главным тренером парижской команды Луисом Энрике на фоне плотности календаря. После матча с «Нантом» в среду, 22 апреля, парижанам предстоит сыграть с «Анже» в рамках чемпионата Франции в субботу, 25 апреля. При этом отмечается, что получение Шевалье игрового времени в матчах Лиги чемпионов считается маловероятным и такой вариант возможен только при травме Сафонова.

Несмотря на это, французский вратарь высоко ценится в клубе и отличается трудолюбием на тренировках.

В нынешнем сезоне Шевалье принял участие в 26 играх во всех турнирах, в которых пропустил 28 голов и 10 встреч отыграл «на ноль». Сафонов принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых пропустил 18 голов и девять раз отыграл «на ноль». Французский голкипер не выходил в составе своей команды с конца февраля.