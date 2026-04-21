«Если Мойзес не будет играть, это прямо приговор». Генич — об игре ЦСКА — «Ростов»

Известный российский комментатор Константин Генич высказался перед матчем 26-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором ЦСКА встретится с «Ростовом», а также отметил важность для армейского клуба защитника Мойзеса.

«Прошлый тур домашний ЦСКА проиграл «Сочи» и очень плохо вошёл в игру. Сейчас, если ЦСКА с «Ростовом» сыграет от обороны, при всей этой возне и шумихе вокруг Челестини, думаю, болельщики, которые сегодня придут, точно будут недовольны. Очень недовольны, если ЦСКА ещё и с «Ростовом» будет играть от соперника. Просто «Ростов» может закрутить ЦСКА в свою игру длинными передачами.

Если Мойзес не будет играть, это прямо приговор. Думаю, если Челестини сегодня Мойзеса не поставит, то это всё», — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

После 25 туров чемпионата России ЦСКА набрал 43 очка и занимает шестое место в турнирной таблице. «Ростов» заработал 26 очков и располагается на 10-й строчке.