Флик назвал две цели, которые он хочет достичь как тренер «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик ответил, чувствует ли он, что не может покинуть клуб, пока он не выиграет Лигу чемпионов.

«Это большая мечта. Есть две вещи, которые мне бы очень хотелось достичь, и одна из них, безусловно, это победа в Лиге чемпионов. Думаю, сможем [сделать это], ведь у нас есть отличная команда на долгие годы. Мы должны принимать правильные решения, в том числе и рынке. У нас молодая команда, у которой есть потенциал.

Второе, чего я хочу, — это быть тренером на этом стадионе, когда его достроят. Не знаю, когда это произойдёт, но всё всегда сводится к результатам и тому, как мы играем. Делаю всё возможное. Мне нравится, как здесь всё устроено. У нас много энергии, несмотря на вылет из Лиги чемпионов. Мы должны сосредоточиться на том, что нам ещё предстоит достичь в оставшейся части сезона», — приводит слова Флика AS.

