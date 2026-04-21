Пари Сен-Жермен — Нант. Прямая трансляция
«РБ Лейпциг» требует более € 100 млн за игрока, которым «Ливерпуль» хочет заменить Салаха

Немецкий «РБ Лейпциг» теперь требует более чем € 100 млн за вингера Яна Диоманда, которым активно интересуется «Ливерпуль». Об этом сообщает журналист Филипп Хайнц в соцсети X. По данным источника, у клуба Бундеслиги больше нет необходимости укреплять финансовое положение за счёт продажи игрока.

Это связано с тем, что команда близка к квалификации в Лигу чемпионов УЕФА на будущий сезон, что позволит пополнить бюджет за счёт выплат за участие в турнире. За четыре тура до конца чемпионата «РБ Лейпциг» занимает третье место с 59 очками.

Кроме того, «Лейпциг» планирует пересмотреть контракт Диоманда и повысить ему зарплату. Клуб рассчитывает сохранить ивуарийца ещё на сезон — до лета 2027-го. Однако Диоманд не является неприкасаемым. Всё зависит от потенциальных предложений.

