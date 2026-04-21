Бубнов: Гусев не готов к тому, чтобы работать тренером «Динамо». Я в Гусева не верю

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о главном тренере московского «Динамо» Ролане Гусеве.

«Гусев ещё не готов к тому, чтобы работать главным тренером московского «Динамо». Ему нужно было либо в Первой лиге поработать главным тренером в каком-нибудь клубе и вывести его в Российскую Премьер-Лигу или ещё посидеть в тренерском штабе помощником, набраться опыта и авторитета. Я в Гусева не верю», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

После 25 туров чемпионата России «Динамо» набрало 35 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице. Лидирует в турнире санкт-петербургский «Зенит» с 55 очками.