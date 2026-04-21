Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Нант. Прямая трансляция
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бубнов: Гусев не готов к тому, чтобы работать тренером «Динамо». Я в Гусева не верю

Комментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о главном тренере московского «Динамо» Ролане Гусеве.

«Гусев ещё не готов к тому, чтобы работать главным тренером московского «Динамо». Ему нужно было либо в Первой лиге поработать главным тренером в каком-нибудь клубе и вывести его в Российскую Премьер-Лигу или ещё посидеть в тренерском штабе помощником, набраться опыта и авторитета. Я в Гусева не верю», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

После 25 туров чемпионата России «Динамо» набрало 35 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице. Лидирует в турнире санкт-петербургский «Зенит» с 55 очками.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android