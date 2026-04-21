Талалаев вернулся в расположение «Балтики» после операции

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев вернулся в расположение калининградской команды после операции на желудочно-кишечном тракте. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

«Балтика» проинформировала, что Талалаев перенёс операцию 11 апреля.

Видео можно посмотреть на странице ФК «Балтика» Калининградская область в соцсети VK.

В последних четырёх встречах российский специалист был дисквалифицирован по итогам встречи с ЦСКА в 21-м туре Мир РПЛ.

После 25 туров чемпионата России калининградская команда набрала 45 очков и занимает четвёртое место. В следующем туре подопечные Талалаева встретятся с «Ахматом». Игра состоится 23 апреля и начнётся в 19:45 мск.

