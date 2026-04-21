Пари Сен-Жермен — Нант. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Акинфеев высказался о своём повреждении и обратился к болельщикам перед игрой с «Ростовом»

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о своём повреждении и обратился к болельщикам перед матчем 26-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором армейцы встретятся с «Ростовом».

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
21 апреля 2026, вторник. 19:45 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Роналдо – 36'     1:1 Мусаев – 57'    

«Друзья, всем большой привет. Никуда я не пропал. Я всегда с вами. Читаю каждое ваше слово, каждый комментарий. Ну, конечно же, хочу сказать, да, на данный момент есть небольшое воспаление, которое произошло вследствие той травмы. Поэтому восстановление затянулось немножко подольше. Но думаю, что ничего страшного. Как говорится: «Что бог не делает, всё к лучшему». Мы идём только дальше и вперёд.
Ну и, конечно же, друзья, давайте сегодня все вместе поддержим нашу команду. Понимаю, сколько было негатива, сколько было критических стрелок в адрес команды, в частности меня, потому что я тоже игрок команды. Поэтому давайте-ка все вместе соберёмся и сегодня все дружно поддержим наш армейский коллектив и погоним его к победе. Всем хорошего вечера и хорошего просмотра футбола», — сказал Акинфеев в видео в своём телеграм-канале.

Игорь Акинфеев пропустил матч 25-го тура РПЛ с самарскими «Крыльями Советов» (1:1) из-за повреждения и тренировался индивидуально.

После 25 туров чемпионата России ЦСКА набрал 43 очка и занимает шестое место в турнирной таблице. «Ростов» заработал 26 очков и располагается на 10-й строчке.

Материалы по теме
«Если Мойзес не будет играть, это прямо приговор». Генич — об игре ЦСКА — «Ростов»
