Мажич поддержал решение судьи назначить пенальти в пользу «Зенита» в игре с «Динамо» Мх

Руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Милорад Мажич высказался о решении главного арбитра матча 25‑го тура Мир РПЛ между махачкалинским «Динамо» и «Зенитом» (0:1) Инала Танашева назначить пенальти в пользу сине-бело-голубых на 70-й минуте за игру рукой Ильяса Ахмедова в штрафной площади. Форвард гостей Александр Соболев не реализовал 11-метровый удар.

«Была классная позиция судьи. Футболист махачкалинского «Динамо» после действия футболиста «Зенита» поднял руку, такая была реакция, он увеличил площадь тела. Может быть, инстинктивно. Но он сделал это. Судья принял верное решение. VAR решение подтвердил», — сказал Мажич в эфире программы «Правила игры» на «Матч Премьер».

Материалы по теме Эксклюзив Арбитр Федотов отреагировал на пенальти в пользу «Зенита» в матче с «Динамо» Махачкала

Почему на эмблеме «Зенита» две звезды: